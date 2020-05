Bono ha aprovechado su intervención en laSexta Noche para defender la gestión de Pedro Sánchez al frente de esta crisis: "Soy socialista, y yo no voté a Sánchez en las primarias del partido. Pero merece un respeto que algunos no le tienen. No es un muñeco. Sanchez tiene una esposa que ha estado contagiada, dos hijas que habrán sufrido esta situación. Imagino la soledad y la tristeza con la que mirará a su derecha y ver que nadie le apoya".

Para el exdirigente socialista, Sánchez "es el único político, al menos que recuerde, que ha pedido perdón, y no se ha quebrado", y ha asegurado que de esta situación nos va a sacar el Gobierno: "No es hora de ajustar cuentas. Es hora de ser respetuosos unos con otros, votemos a quien votemos".

Bono también ha analizado las declaraciones del presidente del Gobierno asegurando que España está "muy cerca de la victoria" y confirmando que habrá vacaciones de verano: "A mí me ha producido satisfacción y alegría ver que el túnel se acaba". No obstante, se ha mostrado sorprendido porque “algunos políticos hablen con tanta firmeza de que el Estado de Alarma no puede durar”.

"¿Qué tiene que decir un fontanero, un político, un notario o un albañil sobre las medidas sanitarias en un estado de alarma?", se ha preguntado el exministro socialista, y ha añadido: "Al Colegio de Médicos de Madrid le parece bien. ¿Es que tiene que venir el Colegio de los Padres Jesuitas de Chamartín a decir cuánto debe durar el Estado de Alarma?".

El exministro ha asegurado finalmente en laSexta Noche que sigue "cumpliendo de manera estricta las indicaciones de las autoridades sanitarias". Ha señalado además que se encuentra “mucho mejor que en marzo, cuando tenía mucho más miedo", y ha añadido: "Ahora estoy más esperanzado".