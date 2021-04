José Bono dejó una intervención en laSexta Noche que está siendo muy comentada. El exministro socialista, preguntado por Iñaki López acerca de las aspiraciones de Pablo Iglesias en las elecciones del 4 de mayo, recordó la amistad del líder de Unidas Podemos con el fallecido Julio Anguita.

Bono recuerda el evento en el que Iglesias y Anguita se abrazaron, afirma, "casi lloriqueando", algo que reconoce que le "afectó". "Tenía de Iglesias mejor concepto en el terreno intelectual, y Anguita me parecía intelectualmente más pobre, pero bueno", comentaba Bono.

Al exministro le "preocupa" un posible movimiento de Pablo Iglesias que supusiese una "pinza" para no sumar los votos de Podemos a un posible Gobierno del bloque de la izquierda en la Comunidad de Madrid.

"¿Por qué he mencionado a Anguita? Porque se me representa un peligro gravísimo de la extrema izquierda, el que ya tuvimos con Anguita: mucha extrema izquierda, pero buena pinza que hizo con el PP en contra del Gobierno socialista. Me da miedo que Iglesias, fuera del Gobierno, empiece a decir que es el Gobierno de Nadia Calviño, que se derechiza, que representa las esencias de la izquierda... y esa pinza no la descarto desde un punto de vista intelectual", zanja Bono.

Iglesias responde a Bono

Estas palabras no han tardado en tener una réplica por parte de Pablo Iglesias. En su cuenta de Twitter, el candidato de la formación morada a las elecciones del 4M califica su intervención como "indecente", una "indecencia" que, bajo su punto de vista, "engrandece aún más el ejemplo, político e intelectual, de Julio -Anguita-".

Teresa Rodríguez también ha criticado a Bono. "Me resulta curioso cómo, después de muerto, al PSOE le siga doliendo tanto Anguita, ¿sabéis por qué? Porque les puso un espejo delante y su cara neoliberal era insoportable de mirar, como el retrato de Dorian Gray", ha valorado también en su perfil de Twitter.