Joaquín Sabina: "Con Monedero ha habido una caza de brujas brutal"

La relación de Joaquín Sabina con Juan Carlos Monedero no opinó nada bien, ya que el político pidió al artista que se dedicada a cantar y no a opinar. El cantante explica que este desencuentro no pasó de una anécdota, y cuenta que el día que tuvo el "arrechucho en el Palacio de los Deportes", Monedero le mandó una carta conmovedora. "Monedero tiene una lado sensible de peluquera de provincias", bromea. Respecto a la polémica del número 3 de Podemos con Hacienda, el artista de Úbeda cree que "se ha magnificado" el caso y opina que “ha habido una caza de brujas brutal".