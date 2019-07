Íñigo Errejón ha recordado en laSexta Noche que "el PSOE no tiene mayoría absoluta" por lo que, según ha defendido, "se tiene que poner de acuerdo con otros y tiene que mostrar flexibilidad". Así, el candidato de Más Madrid ha manifestado que "tiene que haber gobierno progresista y lo tiene que haber ahora".

"No me parece bien ni jugar con ir a septiembre ni con repetir elecciones porque los problemas por los que hace falta formar un gobierno no esperan. La subida descontrolada de los alquileres sigue, los contratos basura y la dificultad de encontrar una residencia pública para los mayores o una escuela infantil. Si los problemas no se dan una prórroga, no entiendo que se jueguen con las fechas", ha criticado Errejón que ha asegurado que Sánchez e Iglesias "van a tener que entenderse".

El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad ha insistido en que "ni el PSOE tiene mayoría absoluta, y por tanto necesita entenderse con socios, y Podemos tiene que favorecer que pueda haber un gobierno nacional al servicio de quien más lo necesita". Por ello, ha pedido a los líderes de ambos partidos que "no se cometan los mismos errores que en 2016".

Para Errejón, es una "aspiración legítima" el que Iglesias quiera formar gobierno de coalición con PSOE porque, según ha manifestado, "si alguien quiere contar con los votos de Podemos, debe contar con su colaboración.".

El líder de Más Madrid, además, ha comparado la situación de los acuerdos en España para formar gobierno con la de Madrid: "Si en Madrid nos estamos dejando la piel en condiciones más difíciles, en España que la suma progresista da lo menos que se puede pedir es que haya generosidad y que se antepongan los intereses de la gente que los necesita sobre los que lo van a llevar a cabo".

"Estamos intentando con mucho énfasis que haya un gobierno de regeneración en Madrid, donde las condiciones son más difíciles porque hay mayoría absoluta de las tres derechas y estamos intentado que pueda haber un gobierno por el que el PP de la Gürtel y de la Púnica no repita y menos aún lo haga bajo el chantaje de una formación retrógrada como Vox", ha declarado de forma contundente Errejón.