Iñaki Gabilondo cree que la exaltación del franquismo no debería entrar en el Código Penal. Así lo ha afirmado en una entrevista concedida a laSexta Noche, donde ha expuesto la siguiente reflexión: "No podemos intentar hacer una ley mordaza al revés, tratando de sustituir a los antiguos tuiteros por los que no nos gustan que canten el Cara al Sol".

En esta línea, el periodista ha sido firme al defender la libertad de expresión: "Tiene que poder manejarse, y para eso debe haber un reproche social que no tiene que ser necesariamente penal". Así, considera que "si hay gente que anda haciendo exaltaciones de ese estilo merecen el reproche de una ideología contraria bien armada".

En contraposición, Gabilondo ha lamentado que "la sociedad actual se está debilitando mucho ideológicamente, y parece no tener confianza en su capacidad de combatir una idea con otra". Se ha puesto a sí mismo de ejemplo: "Yo me creo suficientemente armado ideológicamente como para no tener temor alguno al pensamiento ideológico que pueda estar representando Vox".

"Si conseguimos tener una madurez ideológica suficiente, no tenemos que andar llenándonos de murallas por todas partes para que no se nos acerque a nosotros alguien con una ideología contraria. A la exaltación del franquismo se le combate con ideas que neutralicen esas ideas negativas".

Para insistir en esta exposición de su pensamiento, Gabilondo ha puesto de ejemplo el caso de Willy Toledo: "Yo no creo que para negar que fuera penalmente acusado hubiera que abrazar lo que estaba diciendo. Yo no estaba de acuerdo con que se le acusara penalmente, y me parecía que estaba diciendo una idiotez y que estaba ofendiendo a gente".