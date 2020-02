Para Felipe González, repensar España "con los próximos es repensar una parte; repensarlo con los otros es repensar el conjunto". Por su parte, José María Aznar asegura sentirse "angustiado" como ciudadano español: "No me gusta nada lo que estoy viendo políticamente en la sociedad". Pero ¿qué efecto concreto pueden tener las palabras de los expresidentes en el modelo de gestión de Gobierno?

Es lo que ha analizado Iñaki Gabilondo en laSexta Noche, que ha reconocido estar también "preocupado" porque todos "estamos metidos en una ratonera muy difícil". El periodista cree que la diferencia entre las opiniones de ambos es que la de González "es la de un expresidente que no está en activo".

Aznar, en cambio, "está jugando muchísimo en todo el proceso que está viviendo el segmento del centro derecha", y ha precisado: "Las recetas que está tratando de poner en acción no me gustan nada". "Tengo pequeños matices que ofrecer respecto a las opiniones de uno y de otro", ha concluido Gabilondo a este respecto.

Gabilondo también ha valorado en laSexta Noche la posibilidad de que se modifique el Código Penal para reformular el significado de los delitos de rebelión y sedición y se reduzcan las penas de prisión a los condenados. ¿Es un gesto político del Gobierno a ERC? El periodista responde: "Como gesto no lo puedo aceptar. Hemos dicho muchas veces que no se pueden resolver los problemas políticos a través de los tribunales, pero hemos dicho menos que tampoco se pueden resolver los problemas de los tribunales a través de la política".

"Yo sí creo, como dicen los expertos, que debe ser revisado el concepto porque estaba anticuado. Me parece bien, pero como gesto no lo entiendo", ha insistido Gabilondo, que ha precisado: "Otra cosa es que haya que hacer correcciones y que, de facto, tengan una determinada virtualidad. Pero andar haciendo juegos de manos con la justicia no me gusta".