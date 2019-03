Évole: "Se está estableciendo una red de ciudadanos que salva el culo a los gobiernos"

"Yo creo que Pérez-Reverte es alguien que se ha vuelto escéptico con la vida y lo que ha vivido, y tiene todo su derecho a serlo. Seguramente él pensó que todo esto podía ser mejor y él mismo lo reconoce, nos dice 'yo creía que podía haber un mundo mejor'. Sea la opinión que sea, a mí me parece muy enriquecedor poder hablar con alguien como Arturo Pérez-Reverte”, asegura el periodista.

Jordi Évole visita con el escritor Pérez-Reverte algunos de los barrios más deprimidos de Barcelona. "Es una situación que cuando escuchas a algunos políticos decir que estamos saliendo, o cuando oímos a según qué banquero decir que estamos viviendo un momento fantástico, que igual tienen razón, cuando te pateas según qué barrios, para esos vecinos escuchar esas declaraciones debe ser un insulto".

"Hay una profesora del colegio público del barrio Ciutat Meridiana que nos decía que no hay ni una sola familia de ese barrio que pueda pagarle el comedor a sus hijos. Que necesitan la beca comedor, que no pueden pagarlo, y que lo hacen gracias a aportaciones anónimas de otros vecinos del barrio. Estos son los que están ayudando a aguantar la situación y a que no pete todo. Allí donde no llega la Administración está llegando la solidaridad del puerta a puerta. Se está estableciendo una red de ciudadanos que le está salvando el culo a los gobiernos".