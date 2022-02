¿Se ha sido cruel con Pablo Casado? Es la pregunta que el periodista y presentador de laSexta Noche, José Yélamo, ha lanzado a Esperanza Aguirre, que ha reconocido que ha sido una "semana durísima para el Partido Popular", si bien ha defendido el perfil del que todavía es líder del PP: "Yo he sido 'Pablista' y sigo siéndolo. Hasta el último momento opinaba que lo que tenía que hacer era cesar al secretario general (García Egea), puesto que había delegado todos los poderes del partido en él".

"Con ese cese, se acababa el problema de los espionajes y las acusaciones", ha considerado la exdirigente popular, que no obstante ha lanzado un dardo contra Casado, lamentando que "en su entrevista en la COPE fue un punto más allá en las acusasiocnes, y además en falso". En este punto, ha defendido a Ayuso de esas acusaciones: "La única factura de la Comunidad de Madrid es de 55.000 euros más IVA, las otras no tiene por qué decirlas porque no correesponden a la CAM".