Íñigo Errejón, líder de Más País expresó en laSexta Noche que caceroladas como las del barrio de Salamanca "no son una gran novedad", porque, según afirmó "una parte de la derecha, la que coincide, además, con los sectores más adinerados, ha tenido siempre una concepción patrimonial del poder, por la cual el poder le pertenece por cuna, y si no es suyo, no es legítimo".

En este sentido, Errejón manifestó que "no es que protesten porque el Gobierno sea muy muy rojo". "Lo hacían igual contra Zapatero. Cuando el Gobierno no les gusta, salen a protestar contra el Gobierno y creen que es ilegítimo. En otros momentos, es legítimo salir a protestar. En este, está pasando una cosa diferente y es que todo el mundo está cumpliendo con un confinamiento muy duro y está arrimando en hombro", continuó.

"Cuando llegan normas para todos, los ricos se indignan porque no se sienten cualquiera"

Sin embargo, tal y como dijo el líder de Más País, "resulta que en España, llevamos décadas en las que los ricos creen que no pertenecen a la sociedad". "Viven en barrios lo más aislados posible, intentan incluso no pagar impuestos y entienden que las normas no van con ellos. Y ahora, cuando llega el confinamiento y hay normas para todos, ellos se indignan porque no se sienten cualquiera. Es como una especie de espíritu de secesionismo de los ricos, es como si se sintieran mejores que el resto de la gente", expresó Errejón.

"Yo veo un país que está cumpliendo, que está arrimando el hombro y otros que se creen demasiado buenos como para cumplir y arrimar el hombro, pero cometeríamos un grave error si prestamos más atención a las protestas del barrio de la Salamanca que a las colas de gente que está esperando en un comedor social en Aluche", aseguró el líder de Más País.

Así, Errejón indicó que "solo en Madrid hay 100.000 personas apuntadas a los comedores sociales para poder comer" y que, "de momento, no están haciendo ruido, están guardando la distancia de seguridad, están apechugando y están cumpliendo, pero no pueden más".

"El estado de alarma ha dado herramientas al Gobierno para proteger a los españoles"

"Y en mi opinión, un gobierno progresista no es un gobierno que se fija mucho en las caceroladas en el barrio de Salamanca, sino que atiende a los comedores sociales", defendió, criticando, a su vez, que "el estado de alarma ha dado suficientes herramientas al Gobierno de Sánchez como para haber intervenido para proteger a todos los españoles y eso todavía no se ha producido y eso sí que es urgente".

"En el barrio de Salamanca que toquen todas las cacerolas que quieran que están en su derecho, pero lo importante es que la gente que está cumpliendo, la España real, la que arrima el hombro y está siendo responsable, a esa sí hay que cuidarla. A nuestros sanitarios, a nuestros trabajadores, reponedores, a toda esa gente es a la que hay que mirar", manifestó.