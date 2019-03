Enrique Bunbury: "Rajoy podría haber bajado el IVA cultural en su legislatura"

HABLA DE "RAZONES PARA ESTAR ENFADADOS"

El cantante Enrique Bunbury ha hablado en laSexta Noche sobre el IVA cultural. "Rajoy ahora está diciendo que, si sale elegido, va a bajar el IVA cultural. Podía haberlo hecho durante su legislatura. Se lo agradeceríamos todos", ha afirmado. Sobre las subvenciones, ha afirmado que no le han dado nada y ha añadido que no le pongan zancadillas: "Sobre todo, no jodáis".