Gonzalo Bernardos ha afirmado en laSexta Noche que con el "populismo barato" de Roma Gallardo le ha quedado claro que no cree "en la democracia" y que es "un firme partidario de Vox". "Lo primero que creo que tienes que hacer es ser sincero y decir que eres un listillo y un egoísta y que te ganas la vida muy bien y no quieres compartir ese dinero con el valle minero donde naciste", ha manifestado el economista.

En ese momento, el youtuber ha mostrado su indignación con dicho comentario: "Yo pago todos mis impuestos. Estamos en la televisión. No me falte usted al respeto. Está usted haciendo el ridículo. Me está llamando egoísta y pago trimestralmente más que él en un año".

Bernardos, por su parte, le ha respondido señalando que "cuando uno se marcha de España a Andorra no lo hace para encontrar nuevos amigos". "Tiene que decir que es un listillo y que intenta pagar lo mínimo", ha defendido.

"Te recuerdo que en lo que más gasta España es en prestaciones sociales, pensiones y sanidad. Yo, por muchos impuestos que pago, jamás serán suficientes para agradecer lo que el sistema público ha hecho por mí", le ha dicho el economista a Roma Gallardo.