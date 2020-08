La vuelta al trabajo tras las vacaciones tiene que ser "cuidadosa". Así lo ha advertido la investigadora del CSIC Margarita del Val en laSexta Noche, donde ha lanzado una petición a quienes se incorporan ahora a sus puestos.

"En la vuelta al trabajo, por favor, los primeros 14 días no vamos a quedar con todos los compañeros de trabajo que hace dos semanas que no vemos", ha pedido la experta, que ha recordado que "el virus lleva su tiempo" y puede tardar hasta 14 días en dar una PCR positiva.

¿Deberíamos hacernos una pruebas del coronavirus, entonces, tras las vacaciones? "No exactamente", ha respondido la experta, que ha señalado que la PCR puede salir negativa en un primer momento y, posteriormente, ser positiva antes de que concluya el periodo de incubación.

Así, Margarita del Val ha abogado por "respetar la cuarentena" o, al menos, "una pseudocuarentena", en la cual el trabajador "limite al máximo el contacto con las personas, tenga la mascarilla puesta todo el rato, no me vaya a tomar cañas, etc". "Si no, se puede contagiar", ha alertado.

"Que en el trabajo mantengan el aislamiento lo más posible, que coman separados de los demás, ese tipo de cosas", ha recomendado, a quienes regresan ahora de las vacaciones estivales. "En las vacaciones nos hemos movido todos mucho, ahora tenemos que mantener un cierto aislamiento", ha concluido.