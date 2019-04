Dani Mateo, demandado por un chiste: "Si diera un 'braguetazo' en la Casa Real estas cosas no afectarían tanto"

A JUICIO POR UN CHISTE

El humorista Dani Mateo bromea en laSexta Noche sobre la demanda a El Intermedio imitando a la infanta Cristina: "Todo esto del programa lo llevaba mi marido, no se que pasó". El cómico asegura que se metían "con esa cruz que estropea el paisaje, no con el símbolo, con la religión" y remarca que "no han pillado el chiste del Valle de los Caídos". Mateo no entiende que se haya admitido a trámite la demanda: "Nací en democracia y crecí viendo a Wyoming haciendo chistes".