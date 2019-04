Admitida a trámite una querella contra Dani Mateo y El Gran Wyoming por un chiste sobre el Valle de los Caídos en El Intermedio

Lo que empezó como una sección en El Intermedio sobre las cinco cosas que no sabías sobre el Valle de los Caídos puede acabar con Dani Mateo sentado ante un juez: "¿Estamos tontos o que nos pasa? De verdad no entiendo nada en este país. Yo estoy alucinando, es que no han entendido ni el chiste" ha asegurado Dani Mateo en ARV.

El chiste en concreto fue sobre la cruz del Valle de los Caídos: "Franco quería que esa cruz se viera de lejos, normal porque quien va a querer ver esa mierda de cerca". Esta es la explicación del chiste: "Era sobre lo fea que es esa cruz, que es un chiste en un programa de humor sobre un símbolo horroroso de un época horrorosa de nuestro país" ha explicado Dani Mateo.

Sin embargo, a la asociación franquista para la Defensa del Valle de los Caídos le pareció una ofensa a los sentimientos religiosos y presentaron una querella. Ahora el juez la ha admitido a trámite y va a investigar si se ha cometido un delito. Los humoristas lo cuestionan: "¿Cómo hace la justicia para medir los sentimientos? Solo pueden creer la palabra de quien dice que está herido" ha defendido Mateo Adanti, cofundador de Mongolia.

Entre los políticos hay quien dice que es desproporcionado acabar ante el juez: "El insulto es un mamotreto presidido por el dictador Franco que está enterrada en un altar" ha defendido el diputado socialista Odón Elorza. Y eso remata, es para tomárselo en serio.