Cristina Cifuentes: "No quiero imputados o investigados por corrupción en mi lista"

CRISTINA CIFUENTES, SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera que hay "un desapego evidente" del ciudadano hacia la política por todo lo relacionado con la corrupción. Sin embargo, no se siente avergonzada pues "la mayoría del PP no tenemos nada que ver con esos comportamientos". Cifuentes asegura creer en la presunción de inocencia, aunque reconoce que "los políticos tenemos que demostrar un plus". La candidata asegura que no habrá imputados o investigados por corrupción en su lista electoral.