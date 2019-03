Celia Villalobos se sincera y desvela la intrahistoria de la 'bronca' a su chófer Manolo

Para la historia pasará ya el mítico grito "Manolo" a la salida del Congreso de Celia Villalobos. La entonces diputada del PP se dirigía a su chófer a gritos para que avanzara.

Las imágenes son de sobra conocidas, sin embargo, lo que hasta ahora no se sabía era lo que había detrás de ellas.

Celia Villalobos ha contado a Iñaki López qué pasó realmente ese día: "Una compañera y otro diputado del PSOE perdían el AVE, yo salí y le pregunté a un poli que estaba en la puerta si nos dejaba pasar. Él, muy antipático, contestó que no y entonces le dije a Manolo que avanzara".

Finalmente, según ha contado la ya exdiputada, todo acabó bien: "Llegaron a coger el AVE, pero si lo llego a saber, me quedo sentada y no hago nada, aunque no lo puedo evitar".

Villalobos ha desvelado que conoció a Manolo cuando llegó al ministerio: "Lo conocí siendo ministra de Sanidad y adoro a Manolo, no como otras que son muy finas, muy puras, muy castas, pero no le hablan al chófer porque no tiene nivel".

Años después, cuando Celia Villalobos llegó a la mesa del Congreso, según ella misma ha recordado, fue Manolo quien la llamó para ser su chófer: "Después, en 24 horas estaba él trabajando conmigo, si yo hubiera sido tan mala, no hubiera querido".