El exministro y expresidente del Congreso, José Bono, ha confesado en laSexta Noche que no le gustó el discurso de Nochebuena de Felipe VI por su leve mención a los escándalos de Juan Carlos I: "Pensé que debería haber sido más claro, pero es evidente que la referencia familiar está ahí". Aunque considera que hay que tener cierta consideración hacia el rey por el momento y el sentido del discurso.

¿Va a volver Juan Carlos? Es otra de las preguntas que Iñaki López ha lanzado a Bono, que cree que el emérito "empezó muy mal" en este asunto: "Se fue y no sabíamos dónde estaba, y ese modo de salir de España no le beneficia a su imagen, porque parecía que estaba huyendo". Así, cree que "si regulariza sus cuentas con Hacienda y con la ley podrá estar donde quiera", aunque considera que "no debe volver a la Zarzuela" porque "sería un disparate".

En este sentido, también cree que habría que modernizar la Constitución a este respecto: "La inviolabilidad del rey, incluso en aquellas actuaciones que nada tienen que ver con sus funciones de jefe de Estado, es una extravagancia medieval". De una forma más clara, ha señalado: "El jefe del Estado no debe tener responsabilidad personal o política por los actos que refrendan los ministros, pero si va con una moto y atropella a un niño, es responsable". Por ello, cree que "hay que hacer más transparente la monarquía".