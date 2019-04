Baltasar Garzón: "Ni Sànchez ni Cuixart deberían estar en prisión"

NO CREE QUE SEAN PRESOS POLÍTICOS

"No hay, desde mi punto de vista, razón suficiente para que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart estén en prisión", afirma el juez Baltasar Garzón, que no ve que se haya impedido la ejecución de la diligencia judicial en la protesta ante la conselleria. No obstante, Garzón no cree que los líderes de ANC y Òmnium sean presos políticos. "Las decisiones judiciales son independientes", añade.