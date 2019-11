Cumplen 25 años de carrera. Durante todo este tiempo, Camela ha vencido muchos prejuicios y ha puesto de rodillas a la industria discográfica, que no creía en ellos al principio. Son el mayor ejemplo del éxito de la perseverancia. "Ha llegado un momento en el que se nos ha dado el reconocimiento que nos merecíamos", afirma Dioni, y Ángeles añade: "El premio de nuestra música es el público. Si después de 25 años hemos llegado hasta aquí es por ellos".

Pero ¿cómo empezó Camela? Antes de su carrera musical, Dioni trabajaba como transportista, y Ángeles en una imprenta, encuadernando. Mediante préstamos consiguieron las 200.000 pesetas necesarias para hacer una maqueta. "Ángeles es mi cuñada, y cuando su hermana y yo empezamos a vivir juntos ella se venía y cantaba conmigo. Nos dio por ir a un estudio y grabar, pero no lo hacíamos para mandarlo a una discográfica. Lo hacíamos porque nos gustaba", cuenta Dioni.

Empezaron a hacerse conocidos por el 'boca a boca', pero fue una compañía "chiquitita e independiente", Producciones AR, la que tras escuchar una de sus maquetas se puso en contacto con ellos para firmar sus primer contrato discográfico oficial. Con 'Lágrimas de amor', su primer álbum editado en 1994, vendieron un millón de copias: "Fue un fenómeno social sobre todo".

Para Ángeles, la clave del éxito musical del grupo pasa por cómo plantearon el proyecto desde el principio: "Hemos creado un estilo propio que es muy difícil de definir y llama mucho la atención". Y a ellos se suman sus letras: "Son sencillas porque tratan de la vida misma". Pero ¿cómo definiría su estilo Camela?

"Es una marca, tenemos un punto que es algo diferente, especial, algo muy nuestro que, cuando lo escuchas, sabes que es Camela", ha explicado Dioni. Y tanto, pues no tardaron en salir muchos grupos que trataban de imitar su sonido. "Lo malo es que no te siga nadie. Si te siguen es bueno", ha considerado Ángeles, que también ha hablado sobre los prejuicios que sufrió Camela: "No era duro, pero sí algo que no se entendía".