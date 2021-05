Fernando Trueba acudió en 1993 al programa 'Sabor a Lolas', donde fue entrevistado por Lola Flores y habló de sexo y homosexualidad. "Hubo gente que me preguntó si de verdad iba a ir a ese programa y yo decía que no me lo podía perder", ha comentado el director de cine en laSexta Noche.

En el programa hemos recordado un fragmento de la entrevista en la que el guionista dijo lo siguiente: "Yo no creo que la homosexualidad. Nadie es completamente homosexual, ni completamente heterosexual. Lo que hay es una cosa cultural que se empeña en marginar a unos y ponerles una etiqueta y los otros tienen que estar afirmando lo machos que son todo el rato; yo creo que es una mentira eso".

"Eso lo podría decir ahora", ha afirmado tras ver las imágenes de la entrevista de 1993, a lo que ha añadido que cree que Lola Flores no sabía quién era él cuando le entrevistó.