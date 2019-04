Así fue el debut de Cristina Pardo en laSexta Noticias hace más de diez años

CRISTINA PARDO, EN LASEXTA DESDE LOS INICIOS

Una joven Cristina Pardo se estrenaba en laSexta en 2006 y tras más de diez años en la cadena lleva a sus espaldas largas carreras detrás de los políticos del Partido Popular y muchas horas de encarnado debate en Al Rojo Vivo como 'karanka' de Ferreras. Su debut en el programa vino con anécdota: "Ferreras no me decía nada en mi primer programa y a los cinco minutos para terminar el programa me dijo 'dale la vuelta a la taza que no se ve el logotipo'".