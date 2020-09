El presidente de AC Hotels by Marriott, Antonio Catalán, ha calificado de "situación límite" las consecuencias de la pandemia y ha señalado que "las empresas están confinadas de alguna manera".

"El verano ha estado algo mejor pero el invierno ha empezado absolutamente vacío. Nosotros en Madrid hemos abierto cuatro hoteles y no tenemos más de 100 habitaciones, y tenemos 3.000", ha señalado, asegurando que "hasta que no haya vacuna" no van a poder "funcionar".

En este sentido ha apuntado que "los ERTE van a tener que seguir hasta que termine la pandemia si o si porque sino lo que habrá son ERE y concursos de acreedores".

"El sector está sufriendo de una manera absolutamente brutal", ha detallado en laSexta Noche. "Los ERTE van a seguir funcionando, no tengo la menor duda, nunca ha habido un tema que esté tan claro, los sindicatos y la patronal están a favor de que esto siga porque saben que sin empresa no hay trabajo y sin trabajadores no hay empresa", ha señalado.