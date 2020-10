Ángel Martín ha hablado en laSexta Noche sobre su irónico y divertido informativo diario que publica en Twitter y que ya ha logrado más de un millón de reproducciones. Como no podía ser de otra forma, el cómico ha hablado en su informativo sobre el posible estado de alarma que va a volver a nuestro país, con la peculiaridad de que ha resumido toda la información al respecto en menos de un minuto.

"La noticia de hoy es que a lo mejor vuelven a decretar el estado de alarma en toda España así que desayuna fuerte porque en breve empezarán con las excepciones de que se puede salir si la luna está en cuarto menguante o si tu vecino tiene un gorrión. Pero vamos, pinta que antes del finde nos banean, que es prohibir pero dicho en moderno", ha afirmado.

Tras escucharle, Iñaki López ha comentado que ha tenido "ocho expertos durante dos horas" en laSexta Noche y el de Martín es "el mejor resumen" que ha visto.

"Sí, es lo más sencillo. Estoy mirando el semáforo y hay muchos colorines, pero nadie lo entiende. Yo estoy actuando y la sensación que tengo es que la mitad del público no sabe si el legal que esté ahí o no. No se entiende nada", ha manifestado el cómico.

Asimismo, Ángel Martín ha afirmado que "es de locos" y "un caos" que cada sábado tenga que adaptar las funciones a horas distintas. "Puede que haya mucha gente que relacione el mundo de la noche con el caos y el descontrol, pero no es verdad. Cuando entras en el teatro, ves que la gente cumple con las medidas de seguridad", ha defendido.

El cómico llama "delincuente" a Iñaki López

En ese momento, Iñaki López ha comentado que "todo es un poco locura" porque vive en una zona que no está confinada, pero aparca en una zona que sí lo está, a lo que Ángel Martín le ha respondido: "Eres un delincuente. no pasa nada; el rato que pasa desde que aparcas hasta que llegas a tu casa eres un delincuente".

Y en lo referente a los límites del humor, el cómico ha afirmado que "el problema es que se le hace mucho caso a la gente que se molesta". "No sé quién decide los límites del humor. Hoy en día puedes decidir a qué cómico quieres seguir y a quien no, le silencias", ha expresado.