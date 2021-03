Anabel Alonso no considera que la propuesta de Pablo Iglesias a Más Madrid de una candidatura conjunta "fuera una cuestión machista". "Él lo propuso y ahí está Mónica para decir que no", ha defendido la actriz, quien ha señalado que "parece que Isa Serra está pendiente de una condena, por lo que dicen no se puede presentar; la situación en Madrid es bastante delicada y él ha dado ese paso de presentarse".

En este sentido, Alonso ha afirmado que Iglesias "hace esa propuesta de una coalición de izquierdas y Mónica, con toda su sensatez, dice que no". "Yo no lo considero que fuera una cuestión machista, sino que él como dirigente de Podemos se presenta, se propone", ha manifestado, aunque ha apostillado que "igual tenía que haber tanteado un poco antes de decir: 'Hola, quiero hacer esto', pero yo no lo veo machismo".