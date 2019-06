Andrea Ropero le ha preguntado a Alberto Chicote en laSexta Noche sobre cuál fue la "mayor aberración" que el chef vio en el programa de ¿Te lo vas a comer? sobre la comida que se sirve a los turistas en nuestro país.

"La paella que es un producto que lo llevamos a todos lados como nuestra enseña nacional, luego ves todos los arroces que se sirven y ninguno ni se parece, no tienen nada que ver", ha afirmado Chicote, que ha manifestado que le da "rabia" porque, a su juicio, "es un plato plato fantástico que con cierta facilidad se podría hacer muy bien".

Sin embargo, Alberto Chicote lamenta que "parece que muchas veces por quitarse el marrón de encima o no tender que andar con determinado número de personas para atender los pedidos, (la paella) termina siendo cualquier cosa". "Por eso la gente de aquí termina no yendo a determinados lugares", ha señalado Chicote, tras lo que Iñaki López ha dicho: "¿Quién no ha visto alguna 'paellita' con maíz en algún paseo marítimo de nuestra costa?".