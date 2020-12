Alberto Chicotes e adentrará en el próximo programa de ¿Te lo vas a comer? en el mundo de los productos de quinta gama, que algunos restaurantes venden como "caseros". El chef ha advertido en laSexta Noche de que hay restaurantes que "ofrecen platos como como si lo hubieran preparado ellos", pero la realidad es que se tratan de productos de quinta gama.

En este sentido, Chicote ha señalado que se trata de platos que "están en perfectas condiciones", pero que el problema está en que están engañando al consumidor porque lo ofrecen en la carta como si fuera recién hecho, cuando lo han comprado a otra empresa.

"Te dicen que es una cosa que ellos elaboran y al final es un producto generalista que se replica en unos y otros restaurantes. En términos de salubridad no tiene por qué haber problema, pero hay competencia desleal porque no se necesitan las mismas condiciones que un restaurante con una cocina completa", ha explicado.

Para el chef, "el problema es que cuando el consumidor pregunta que dónde se ha elaborado, dicen que en su local". "Lo calientan en el microondas y lo venden como casero cuando no lo es", ha criticado el cocinero español, quien ha defendido que "el consumidor tiene que saber lo que come" y que al igual que cuando va a una cadena de hamburguesas saben lo que están comiendo y que no es comida casera, también hay que decir la verdad en los restaurantes que dan comida "precalentada".