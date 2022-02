Esperanza Aguirre no ha dudado en mojarse a la hora de hablar de su candidato preferido de cara al Congreso extraordinario que celebrará el Partido Popular tras la crisis que atraviesa el partido: "Espero y confío en que Feijóo presida el partido. La candidatura a la Presidencia del Gobierno ya se verá", ha añadido la expresidenta de la Comunidad de Madrid, que a colación de esta última opinión ha aprovechado para cargar contra el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Ha dicho que no convocará elecciones, y eso me da terror porque cada vez dice una cosa es siempre metnira. Lo mismo las convoca mañana", ha asegurado Aguirre, que recuperando el análisis sobre la transformación del PP ha reconocido que no descarta que "haya otro candidato" distinto a Feijóo: "Quien quiera presentarse, que se presente, pero yo votaré a Feijóo. Es la persona adecuada en este momento, la que tiene más experiencia, más prestigio".