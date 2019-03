Entrevista completa a Jordi Évole: "Ver a un guardia civil llevarse una urna sería demoledor"

JORDI ÉVOLE, EN 'LASEXTA NOCHE'

El presentador de 'Salvados', Jordi Évole, ha opinado en 'laSexta Noche' sobre la consulta del 9N: "Se va a votar una consulta light, pero todas las miradas van a estar puestas en las elecciones autonómicas". "No sé si el resultado será válido, pero dejará satisfecho a mucha gente", ha señalado Évole, quien no obstante tiene sus reservas: "Es un fracaso que la primera cosa sobre la que me consulten sea un tema territorial".