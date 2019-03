Entrevista completa a Esperanza Aguirre: "Me someto al partido pero no a las personas"

ESPERANZA AGUIRRE VISITA EL PLATÓ DE 'LASEXTA NOCHE'

La candidata del PP a la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, ha negado ser la dirigente más rebelde de su partido: "No sé si lo soy, eso lo han dicho ustedes". Y ha añadido: "Soy independiente. Me someto a los principios y valores del partido, pero no a las personas". La presidenta del PP madrileño se ha definido así: "Soy de esas políticas que, a pesar de ser la que contesta más preguntas, aguanto muy bien las hemerotecas".