Con las elecciones catalanas a menos de dos meses de distancia, sobre Cataluña comienza a aparecer de nuevo la palabra referéndum, una posibilidad que Enma López (PSOE) ha descartado por completo en laSexta Xplica.

"Los referéndums no se negocian porque no están dentro de la Constitución y ese es el límite que se ha marcado. Los indultos no son inconstitucionales y la amnistía es la solución a lo que había que hacer. El referéndum es inconstitucional y no se puede hacer" , ha asegurado la socialista.