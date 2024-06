Enma López ha asegurado en laSexta Xplica que el Partido Popular cada vez está "más rodeado por la ultraderecha", señalando que deberían aclarar si van a pactar con Vox y Alvise Pérez de cara a las elecciones que llevan tanto tiempo pidiendo.

"Lo que estamos viendo es que el PP está cada vez más rodeado por la ultraderecha y me gustaría saber si en estas elecciones que quieren que haya, donde no van a sacar mayoría absoluta, si van a pactar no solo con Vox, que ya lo damos por hecho, sino también con Alvise", señala la socialista.

Además, Enma López ha asegurado que el resultado en las europeas del PSOE ha sido una demostración de que "ha resistido" pese a que obtuvieran cuatro puntos menos que el PP: "El PSOE ha resistido y mucho, hasta hace poco hablábamos de 12 puntos de distancia".