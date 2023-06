Afra Blanco se mostró "sorprendida" al escuchar hablar en laSexta Xplica a Rafael Martínez, presidente de la Asociación de Empresas de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Soria (AECOP), quien afirmó que los jóvenes "no quieren trabajar en trabajos relativamente duros, donde 'hay que mancharse las manos'".

"Estoy sorprendida con el compañero de Castilla y León. Esperaba que en lugar de atacar a la juventud y decir que la juventud no quiere trabajar, dijera que en su comunidad autónoma a día de hoy no existen programas para el empleo porque PP y Vox se los han cargado. Esperaba que dijera que el diálogo social y que los programas para la juventud han caído porque PP y Vox se los han cargado. Pero, por desgracia, hoy hemos tenido que ver de nuevo cómo se ataca a la juventud porque se dice que no quieren trabajar", criticó Blanco.

Así, la sindicalista lanzó una pregunta que ella misma respondió: "¿Por qué hay ciertos sectores de actividad que no encuentran trabajadores?" Porque en este país no se quiere ser esclavo. Se quiere cobrar para poder vivir y, a poder ser, vivir dignamente, que es lo que dice la Constitución", concluyó.