Un empresario responde de forma irónica qué haría en caso de ataque: "Un buen kit de vino y chorizos de La Rioja"

¿Kit de emergencias sí o no?

La Unión Europea ha hecho especial hincapié en las últimas semanas en tener un kit de supervivencia de 72 horas en casa para poder hacer frente a cualquier emergencia, como el apagón. Los colaboradores que participaron en este programa de laSexta, grabado antes del cero español, que se produjo el pasado 28 de abril, reconocían que no tenían la mochila preparada.

Algunos, incluso, hasta bromearon con el asunto. Como el empresario José Luis: "Yo tengo un buen kit de vino y unos chorizos de La Rioja, y eso no falla". "Yo me voy a tu casa", no pudo evitar reaccionar otro explicador al escucharle.

Tras esto, José María Camarero reconocía que él tampoco había hecho caso a Ursula Von der Leyen, pero advertía sobre "el cachondeito" que tenían en plató. "Esto es porque no estamos como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Rumania a las puertas reales de donde se está combatiendo", sostenía.

"Desde nuestra atalaya de la Península Ibérica lo vemos como algo que está muy lejano y que no nos va a tocar porque creemos que está a la otra parte del mundo", agregaba. Pero, se mostró convencido de que, si todos preguntásemos a los habitantes de los países que se encuentran cercanos al conflicto de Rusia y Ucrania, "lo veríamos de otra manera", sentencia.