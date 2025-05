Camarero señala "dos términos importantes" de la reducción de la jornada laboral: "No seamos tan cenizos"

José María Camarero, en laSexta Xplica, ha hablado de dos "términos importantes" en lo que se refiere a la opción de la aprobación y aplicación de la reducción de la jornada laboral en España. Después del 'sí' del Consejo de Ministros, ahora debe pasar por el Congreso y ver si sale o si no sale adelante.

"Las últimas leyes se han aprobado con concesiones a partidos que nada tienen que ver con lo que hay en esa ley. Lo que ha dicho la vicepresidenta, que tal y como ha salido la reducción de jornada del Consejo de Ministros parece no será así. Que no se aplique desde el 31 de diciembre y que no sea algo generalizado", cuenta.

Y prosigue: "Hay dos términos importantes en el informe del consejo económico social, donde están empresarios, sindicatos y otros agentes. Hablan de la importancia de la reducción de la jornada laboral para un país como España. Moderno y productivo, y claro que se puede mejorar. No pasa nada. Se puede lograr".

"El otro término es el de la flexibilidad. Vamos a ver cómo se puede adoptar todo a según qué tipo de casos. No seamos tan cenizos de ir por el carril cerrado, de que esto va a ser lo peor para España o lo mejor", ha afirmado Camarero.