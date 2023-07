Alberto Añaños, fundador 'LIFE4LIFE', contó en laSexta Xplica que él formó parte de "ese 40% de personas que terminaron la carrera y no encontraban trabajo de los suyo". "A mí nadie me habló de que el emprendimiento era una salida laboral, y acabé emprendiendo porque no me quedó otra salida", expresó, tras lo que señaló que estudió Obras Públicas, después un máster de Urbanismo, y terminó "en plena crisis, cuando en España no se construía nada", por lo que emprender fue su "única salida".

"Yo no vengo de familia rica, ni hay cultura empresarial dentro de mi familia. Mi madre es cocinera y mi padre es profesor, pero me lancé a emprender y llevo ya siete años", manifestó el empresario, quien defendió la "cultura del esfuerzo" para triunfar: "Yo trabajo todos los días más de 12 horas, me dejo la piel y el proyecto va para adelante", relató.