Un empresario, a los consumidores: "Mientras estás en una sobremesa a las 23:30 horas, hay un camarero en sus horas extras"

Un empresario explica que el debate sobre la hostelería en España tiene una parte cultural y práctica muy importante y considera que no es posible que España se compare con Alemania. "En Alemania no cenas a las 23:00 en ningún sitio, mientras en Jorge Juan empieza el segundo turno". Se pregunta cómo se va a conseguir cumplir los horarios así. "No hablamos de grandes cadenas sino de empresarios pequeños que tienen tres camareros y que esos tres camareros son conscientes de que si a las ocho horas se van, ese restaurante cierra".

Así, considera que no solo es cosa de los empresarios sino también de los consumidores. "Resulta que los empresarios tienen que hacer todo el esfuerzo, pero, ¿nosotros como consumidores lo hacemos? cuando por un euro nos vamos por otro sitio". "Tenemos que ser solidarios en entender que, seguramente, a las 23:30 horas en una sobremesa porque me estoy tomando una copa y estoy muy cómodo, allí hay un camarero que está callado, en horas extras y que no se queja", expresa.

El empresario apuesta por solventar el problema de los turnos en hostelería desde el ámbito empresarial, pero acompañando la solución con su parte cultural.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de laSexta Xplica.