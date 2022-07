María Peláe habló en laSexta Noche sobre el emocionante y reivindicativo discurso que dio en el pregón del Orgullo de Torremolinos. "Por mucha gente que hoy en día me escribe, vi necesario decir todo esto, para que no se viera que es un caso aislado. Cuando me dijeron de hacer el pregón, dije que iba a contar mi historia desde la mayor honestidad posible, y creo que por eso la gente se ha emocionado con el pregón, porque no mentí en nada", expresó, tras lo que defendió: "Es necesario tener referentes como en su momento yo no tuve".

En lo referente al Orgullo, la artista defendió que "aunque un día no haga falta, algo bueno es recordar la historia para saber de dónde venimos y qué es lo que ha pasado para no volver a repetir errores". En este sentido, Paláe destacó que "a veces da la sensación que más que pasos al frente estamos dando pasitos hacia atrás". "Sin embargo, la diferencia es que muchos estamos sacando la cabeza y estamos diciendo que aquí estamos y que no vamos a permitir esos pasos atrás y la historia vivida por nuestros abuelos y abuelas", manifestó.

Además, la cantante y folclórica dijo que no se considera un icono LGTBI porque tampoco ha sido su "intención" apoderarse de nada, pero apostilló que es cierto que en las firmas de discos se le acercan señoras de 70 años diciéndole que "ojalá en su época hubieran tenido a alguien así". "Eso te llena el pecho de alegría. No me lo puedo considerar a mí misma, eso tiene que ser la gente", concluyó.

En otro momento de la entrevista, María Peláe calificó de "justicia histórica" el gesto de María del Monte en el Orgullo de Sevilla, tras lo que señaló que lo es "tanto para el folclore, como la copla, como para las mujeres homosexuales de hace mucho tiempo".

Así, la artista expresó que "es una maravilla" y respondió a "quien haya lanzado críticas de que 'podría haberlo hecho antes'": "Hay que pensar y hay que aplaudir que cada uno tiene su momento, su historia, su familia y sus por qué. Precisamente, que ella lo haya hecho en este momento de su vida, pues olé ella", manifestó Peláe. Puedes ver la respuesta completa a las críticas al gesto de María del Monte, en este vídeo.