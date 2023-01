Maribel Mesón es una pensionista que ha participado en el programa laSexta Xplica para defender la necesidad de la unión entre jóvenes y mayores. "Tanto la gente mayor como la joven no podemos enfrentarnos, es un error", ha declarado.

La mujer se ha dirigido a los más jóvenes en el plató para explicarles que en su infancia "no había váteres ni agua. Ahora tenéis de todo, hay una situación totalmente distinta". "En aquella época luchamos por conseguir una democracia y una situación que estáis disfrutando, y me parece interesantísimo", ha manifestado Mesón, quien ha alabado a los jóvenes porque "en el medio ambiente y otros temas estáis en cabeza, pero en otros temas no".

"Me gustaría que os unierais", ha dicho Mesón, para luchar contra los problemas que, a su juicio, tienen los jóvenes y que ha enumerado: "existen empresarios que hacen que cobréis poco, no os podéis independizar, no os pagan las horas extraordinarias...". En este sentido, ha afirmado: "el futuro está en que vuestros hijos tengan mejor situación que vosotros, y eso sólo lo podemos hacer con la experiencia de lo mayores y vuestra ayuda".

"Yo aprendo mucho de vosotros y no os hecho en cara nada", ha proseguido la mujer, que ha arrancado un aplauso generalizado al terminar su intervención de esta forma: "No sólo hay que estar en las redes sociales. Hay que estar en todos los movimientos, también económico, social, cultural y político. Por eso hay que saber bien a quién se vota".