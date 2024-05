La visita de Javier Milei la semana pasada a España sigue dando de qué hablar después de sus polémicas declaraciones en contra de Pedro Sánchez, el Gobierno y España. Unas declaraciones que ha condenado Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid, en laSexta Xplica.

"Hablan por sí solas las declaraciones del impresentable de Milei. Viene un señor en un viaje privado pero pagado con dinero público, se le da trato de Jefe de Estado, pero no saluda ni al Jefe de Estado ni al presidente del Gobierno. Interviene en política y se dedica insultar a la mitad de españoles llamándonos "jauría de zurdos" y lanza acusaciones sin pruebas contra el presidente del Gobierno", apunta acerca de la visita de Milei a España.

Además, Delgado asegura que no hay una "sobreactuación" del Gobierno: "No veo una sobreactuación del gobierno, es más, no hubiera estado de más llamar a la Guardia Civil, acompañar a este señor al aeropuerto y declararlo persona non grata".