Un educador infantil desmonta las cifras salariales: "¿Un sueldo medio en Madrid de 2.600 euros? Yo no conozco a nadie que cobre eso"

Los bajos salarios en España ha sido el tema central del debate de esta semana en laSexta Xplica. Un debate en el que ha participado Simón de la Riva, educador infantil que ha denunciado los bajos salarios que se perciben en su sector y ha desmentido que se gane más por trabajar en Madrid.

El educador infantil ha explicado que sus compañeros y él apenas cobran el SMI: "Yo estoy ganando el SMI. Se ha firmado un nuevo convenio y cuando salga en el BOE cobraremos 16 euros más que el SMI".

Además, ha desmentido una serie de afirmaciones que se han hecho durante el debate: "Aquí se dicen datos macroeconómicos que no nos interesan. También se ha hablado de un salario medio en Madrid de 2.600 euros y no conozco a casi nadie en Madrid que gane eso ni en mi entorno ni el amigo un amigo. Y luego la cantidad de formación que es lo que remunera un trabajo. En nuestro sector somos personas muy formadas y no se ve remunerado el CPP que hacemos, que son 60 horas de formaciones cada tres años".

"Es verdad que no pueden subir todos los salarios, pero la parte pública como escuelas infantiles se pueden subir los salarios porque en lo público hay que invertir", ha concluido.