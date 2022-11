Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, le dijo a Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, que es "lamentable" que les "cueste tanto ser contundentes en un caso clarísimo como este", en referencia a las declaraciones que hizo Carla Toscano (Vox) sobre Irene Montero.

"Tu jefa es una de las mayores artífices del bullying político en este país, y de convertir la política en un estercolero. Ayuso le ha dicho a Mónica García que no la aguantaban ni en su casa y que iba al pleno a hacer terapia, o le ha dicho que tiene la 'boca mustia', o se ha dedicado a meterse con dónde vive, sistemáticamente", denunció el diputado, tras lo que destacó que se trata de una cuestión "que afecta específicamente a las mujeres". "A mí, como diputado, nunca se me va a juzgar por ser pareja de alguien, o nunca se va a hablar de cómo visto o dejo de vestir, y eso sí le ocurre a las mujeres", señaló.

Sin embargo, Rubiño sí recordó que él fue víctima de ataques en la Asamblea de Madrid por parte de Vox y que "no ha habido una sola condena por parte de los parlamentarios s del PP". "A mí en el pleno se me ha llegado a decir que me cuidara en el Orgullo, aludiendo a cuestiones relacionadas con la salud sexual y con el estigma y no ha habido una sola condena por parte de los parlamentarios s del PP, solo silencio ante la violencia política que ejercen sistémicamente ciertos grupos en esta Cámara", concluyó.