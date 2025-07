Youssef Ouled habla de las amenazas de Roberto Vaquero: "Ha mostrado mi foto alentando la cacería a mi persona"

"Él me identificó como un elemento a silenciar y a señalar y, a raíz de ahí, son los demás los que vienen", explica el periodista e investigador sobre las formas de proceder del agitador ultraderechista.

"Me señaló"

Las cacerías de migrantes en Torre-Pacheco han demostrado la capacidad que tienen algunos agitadores ultraderechistas de generar violencia hacia personas migrantes movilizando a sus seguidores radicalizados.

Así se gestó la brutal agresión a un menor de 16 años el pasado viernes en la localidad murciana. Algo que también ha vivido el periodista en investigador Youssef Ouled por parte de Roberto Vaquero, líder del partido antisistema Frente Obrero.

"Ha mostrado mi cara a través de sus redes sociales alentando la cacería a mi persona", explica Ouled en el especial de laSexta Clave, argumentando que como Vaquero "no quería señalarme directamente, decidió lanzarme a sus hordas".

"Él me identificó como un elemento a silenciar y a señalar y, a raíz de ahí, son los demás los que vienen", añade el periodista. Además, destaca un evidente componente racista en el mensaje de Roberto Vaquero. "No me identifica como un ciudadano español, sino como un 'sujeto de origen magrebí'", relata para concluir, detallando los pasos de una operación de acoso que estos días se está repitiendo en Torre-Pacheco.