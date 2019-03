Eduardo Inda: "Jorge Verstrynge no se ha tirado a la cabra, yo le creo"

EL PERIODISTA CONTINÚA LA BROMA DE JORGE VERSTRYNGE

El periodista y director de 'OK Diario', Eduardo Inda, ha continuado la broma de Jorge Verstrynge al asegurar que "no se ha tirado a la cabra porque le creo". No obstante, ha querido señalar, tras la intervención del politólogo, que éste ha admitido que "Chavez pagaba o quería pagar a Verstrynge y su entorno".