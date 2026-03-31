El economista Gonzalo Bernardos responde a un padre de familia numerosa: "Tener tres trabajos es fantástico, mi padre tenía seis"

El economista Gonzalo Bernardos defiende que es "fantástico" tener tres trabajos. De hecho, recuerda que su padre tenía seis trabajos.

Llegar a din de mes cada vez es más complicado, incluso aunque tengas varios trabajos. Entre la hipoteca, la compra y diferentes gastos, el dinero da para lo que da. Además, no ayuda que los salarios en España se hayan quedado muy alejados del nivel de vida y el precio de las cosas. Un hombre que participó en un programa de laSexta Xplica no dudó en preguntarle al economista Gonzalo Bernardos cuál es la clave para poder vivir con su salario.

El hombre, padre de tres niños, relata así que tiene tres trabajos. "Cómo harías para vivir con tres trabajos, 2.600 euros mensuales, tres niños, hipoteca y pagar todo...", le pregunta al economista.

En ese momento el economista se dirige a Sonia, una empresaria de transportes que invierte "80 o 90 horas semanales en su trabajo". "No exagero", dice la mujer. Lo que hace reaccionar a Afra Blanco con tono irónico: "Vamos a defender la vulneración del Derecho Laboral, es una barbaridad".

"Tener tres trabajos está fantástico, no pasa nada. Hay que llegar a fin de mes", defiende Bernardos. Precisamente con este propósito recuerda que su padre tenía "seis" trabajos.

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