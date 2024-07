El joven economista, Francisco Nunes, defiende en laSexta Xplica la imposición de un impuesto de sucesiones ya que, según él, las herencias son el principal "problema" de la "desigualdad de riqueza". "Yo creo que es fundamental plantear un impuesto mínimo de sucesiones a nivel nacional porque es el impuesto mas justo que existe".

Unas palabras que justifica diciendo que "no todo el mundo puede emprender, tal y como se asume, porque la gente no tiene capital propio y no puede apoyarse en el dinero de 'papi'". "Yo no tengo ningún mérito de lo que haya ganado mi padre o madre", defiende. Unas palabras que hacen estallar al plató del programa, donde Gisela Turazzini se muestra totalmente en contra de su opinión: "Ya lo ha pagado tu padre".