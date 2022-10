María del Mar, camarera de piso, ha explicado en laSexta Xplica la situación de precariedad que vive a razón de su bajo sueldo y de la inflación que ha sacudido a las rentas más bajas de nuestro país: "Ya solo me dedico a comprar ofertas. Lo congelo y lo voy sacando, porque es la única manera que tenemos de enfrentarnos a estos precios". Una denuncia a la que se ha sumado el enfermero Héctor Castiñeira: "Escuchamos a productores decir que no se puede subir el precio y no puede repercutir en el producto final, pero los consumidores estamos viendo que han subido los precios de todo, incluso triplicándose".

"Aquí nadie dice que está subiendo el precio pero yo pago más cuando voy al supermercado", ha concluido Castiñeira, en una reflexión que ha sido recibida con aplausos por el público participante en el programa. Eloy, productor agrícola, ha denunciado en esta línea que "las ofertas también hacen daño a los productores", añadiendo que "si lo hacen a partir de los beneficios de los supermercados, olé. Pero no es así, y afecta a los granjeros".