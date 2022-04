Pilar Eyre afirmó en laSexta Noche que el Rey emérito y el Rey Felipe VI "no tienen ningún tipo de relación" desde que Don Juan Carlos se fue de España. "No hablan, solo lo hacen a través de personas intermedias", señaló, tras lo que defendió que, sin ser monárquica, cree que "Don Felipe lo está haciendo bien". "Ha roto con la monarquía de su padre y, para ello, ha tenido que romper también con su padre", expresó.

Así, la escritora subrayó que "Don Juan Carlos achaca a su nuera todo lo que le está pasando" y que él "no es consciente de lo que ha hecho". "Él esta rodeado de gente que le ha dicho que ha hecho mucho por España y que no se merece lo que le está pasando. Él ha apartado a los amigos que intentaron que reflexionara y pidiera perdón", apuntó Eyre, quien insistió en que el emérito "achaca todos sus males a la influencia de la Reina Letizia", algo que Felipe VI "no puede consentir".

En este sentido, la periodista indicó que "las infantas se posicionan por su padre", y que "Cristina con Letizia no tenía ningún tipo de relación". Sin embargo, Pilar Eyre contó una anécdota sobre ambas y la infidelidad de Urdangarin: "Letizia fue la primera en enterarse de las fotografías que publicamos en 'Lecturas', y fue Letizia la que llamó a Cristina y le dijo que iban a salir fotos de su marido con otra mujer".

En ese momento, según la periodista, "Cristina llamó a su padre a Abu Dabi y este dijo que Urdangarin era un cabr** y que a ese tío no había que darle ni un duro". "Es cierto que Iñaki sin la ayuda de su mujer no podría llevar una vida digna", apostilló Eyre.