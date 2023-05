Sara Gonzálvez, científica de 34 años, habló en laSexta Xplica de su "complicada situación". "Estoy estudiando un doctorado para tener un futuro mejor, pero no estoy becada, así que me veo en la obligación de tener dos trabajos para poder cubrir unos gastos mínimos de hogar y alimentación, y aún así llegas justo a pagar lo que puedes", expresó, a lo que añadió que, además, "en el mundo científico y de la investigación, si tú decides ser madre, te vas a quedar atrás, porque la investigación continúa". "Por eso las mujeres deciden no tener hijos en mi ámbito, para no quedarse atrás", señaló.

"A mí hay una cosa que me sorprende. En mi universidad, la inmensa mayoría que hace el doctorado tiene entre 24 o 25 años. ¿Qué te ha pasado para estar haciéndolo con 34 años y no con 24?", se preguntó entonces Gonzalo Bernardos, a lo que la científica respondió: "Creo que esto no es asunto tuyo, pero ya que lo preguntas, yo he estado trabajando y he dedicado mi vida a los estudios".

En este sentido, Gonzálvez manifestó que ha estado formándose "para intentar tener un trabajo digno" que le "pueda permitir una vida digna". "Y una vez estén mis necesidades cubiertas, poder tener la opción de tener una familia o un hogar", concluyó.