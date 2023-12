Javier Díaz-Giménez, de IESE Business School, sostiene que son las autoridades públicas las que deben garantizar el derecho a la vivienda, que recoge la Constitución. "Tú derecho a tener un alquiler asequible no me genera a mí una obligación de tener que alquilarte mi vivienda al precio que tu digas. Eso no es así", añade en directo.

En este sentido, sostiene que los propietarios tienen que alquiler sus pisos al precio que les dé la gana o puedan alquilarlos. Es más, insiste en que los propietarios sufren un riesgo ante el impago. "Genera desequilibrios y que mucho propietarios decidan irse al alquiler vacacional porque son los únicos que no se les dejan el piso sin pagárselo", argumenta.

Para Díaz-Giménez hay ciertas medidas que no resuelven "absolutamente nada", como "todas las intervenciones llevadas a penalizar a los propietarios, a restringir el mercado, a poner precios y trabas burocráticas y administrativas". En palabras del experto, solo van a conseguir que desaparezca la oferta, en vez de "aliviar el problema, lo que va a hacer es agravarlo".