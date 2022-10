Diana Montero, ilustradora y autora del libro 'Precariedad', ha querido contar en laSexta Xplica una experiencia personal que refleja la crisis que atraviesa ahora mismo el sistema sanitario, y cómo la ciudadanía se ve desprotegida ante sus consecuencias: "Mi padre tuvo un ictus hace unos meses, y por culpa de la saturación sanitaria tardaron tres horas en verle, lo que ha repercutido en que ahora no pueda hablar ni moverse". Pero el problema no ha acabado ahí, como ha continuado contando Montero.

"Como los recursos son tan limitados, mi padre, que tiene 66 años, no puede acceder a la mayor parte de las ayudas porque ya no es "parte activa de la sociedad", aunque luego se nos pide que trabajemos hasta los 70 años", ha denunciado la ilustradora, que reconoce sentirse "enfadada y descontenta: "A pesar de que la salud pública ha salvado a mi padre, ahora tenemos que estar pagando a la salud privada para que no se quede en una silla mirando al infinito".